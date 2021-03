Gérard Depardieu a finalement vendu sa villa belge, après avoir fortement baissé le prix

Gérard Depardieu n’a officiellement plus de pied-à-terre en Belgique. Sudpresse a en effet révélé que l’acteur français avait finalement réussi à vendre sa propriété située à Néchin, dans le Hainaut, achetée en 2013.

En vente une première fois durant quelques mois en 2017, la villa surnommée « White Cloud » avait fini par être mise en vente définitivement par Gérard Depardieu en 2019. L’acteur n’y mettait en effet que très peu les pieds, d’où le choix de se séparer de cette demeure de 350 mètres carrés, qui a un moment servi de maison d’hôtes. Mais depuis sa mise en vente, la villa n’a jamais trouvé un acheteur intéressé, jusqu’à il y a peu de temps.

Sauf que le bien immobilier a été vendu pour moins bien cher que ce que l’acteur français de 72 ans l’avait acheté à l’époque (plus d’un million d’euros). Mise en vente pour 1,19 million la toute première fois en 2017, la villa « White Cloud » a finalement été achetée pour moins de 800.000 euros. Le prix exact de vente n’a pas été dévoilé, mais l’acteur, en 2019, ne réclamait déjà plus que 800.000 euros. Cela n’avait attiré personne, et la mise minimale pour le bien était de 495.000 euros. Tout porte donc à croire que la maison a été acquise pour un montant se situant entre ces deux prix.