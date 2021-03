Koh Lanta 2021: Marie réagit à son élimination

L’aventurière de 25 ans a quitté l’aventure ce vendredi 19 mars après deux semaines de jeu. Peu après son élimination, la jeune femme s’est confiée à nos confrères de Purepeople.com au sujet de son départ. « Je ressens énormément de frustration, de tristesse. Je ne réalise pas du tout, je suis complètement déconnectée de ce qui se passe. Après, j’ai perdu le duel, j’avais une voix contre moi. Et je peux comprendre ceux qui ont du coup voté contre moi alors qu’ils ne l’avaient pas prévu, comme Gabin par exemple. J’aurais fait exactement pareil. Là, ça se jouait entre Frédéric et moi sachant que lui avait aussi une voix contre lui », a-t-elle commenté.

Pour rappel, Marie a reçu une voix supplémentaire contre elle après avoir perdu son duel face à Marie, qui consistait à empiler le plus de pièces en bois possible. « Je ne lui en veux pas de m’avoir défiée », précise Marie à Purepeople.com. « Je savais qu’elle allait choisir une fille. Elle était plus proche des garçons. Et puis elle voulait éclater le groupe des quatre jeunes filles. Au départ, elle voulait choisir Candice mais cela n’a pas pu se faire car elle était immunisée par son talisman. Quand Denis Brogniart dit qu’il s’agit d’une épreuve d’équilibre, Magali n’a pas voulu prendre Maxine qui est très bonne dans le domaine. Il restait Laure et moi, c’est tombé sur moi. Mais ça aurait pu être n’importe qui. »

De retour chez elle, l’ex-aventurière tout juste diplômée d’un master en événementiel et en communication compte chercher du travail malgré les difficultés qu’engendre la crise sanitaire. « J’ai déjà été contactée pour des projets dans les domaines du tourisme, événementiel et sport. »