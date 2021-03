«Je suis fière d'être asiatique»: coup de gueule de Sandra Oh lors d’une manifestation contre le racisme (vidéo)

Samedi dernier, des milliers d’Américains ont manifesté dans les grandes villes américaines. Leur objectif : faire connaître la colère de la communauté asiatique, dont plusieurs membres sont morts lors de fusillades dans des salons de massage de Géorgie. À Pittsburgh, en Pennsylvanie, l’actrice canadienne Sandra Oh s’est jointe aux manifestants et a pris la parole publiquement pour soutenir leur cause.

La fin du silence

Mégaphone à la main, la comédienne a livré un discours chaleureusement applaudi par les personnes présentes sur place. « Pour beaucoup au sein de notre communauté, c’est la première fois que nous sommes capables d’exprimer notre peur et notre colère et je suis vraiment très reconnaissante envers tous ceux qui sont prêts à nous écouter », déclare-t-elle. « Nous devons comprendre qu’en tant qu’Américains d’origine asiatique, il faut simplement tendre la main à nos frères et frères et dire: ‘Aidez-moi’ ou ‘Je suis là’ ».

Sandra Oh a ensuite électrisé la foule en proclamant « Je suis fière d’être asiatique ! » et en appelant les manifestants à répéter cela en cœur. « Beaucoup d’entre nous n’ont pas la chance de pouvoir le dire, alors je voulais juste nous donner l’occasion de pouvoir le crier... », a-t-elle conclu.