Le télétravail: quel bilan après un an ?

Les travailleurs qui ont pu aménager un coin bureau vivent une situation plus simple que ceux qui squattent la table de la cuisine au milieu des enfants… Mais une étude française rassure les patrons: les télétravailleurs sont 22% plus productifs. - Belgaimage

Un an après le recours massif au télétravail, qui reste aujourd’hui la règle obligatoire quand cela est possible, entreprises et travailleurs dressent des bilans moins opposés qu’on ne l’imagine. Le besoin de revenir physiquement au bureau se fait sentir des deux côtés, mais pas à 100 %. Avantages et inconvénients du télétravail sont maintenant bien établis. Et cela servira pour l’après-Covid.

Avant le coronavirus, à peine 13 % des salariés belges télétravaillaient de manière régulière (chiffres de Statbel, l’office belge de statistique)....