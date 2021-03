L’état de Moundir, hospitalisé pour le Covid-19, ne s’arrange pas: sa femme évoque sa prise en charge en réanimation

Le 23 mars, Inès, la femme de Moundir, a pris la parole sur le compte Instagram de l’ex-aventurier, afin d’expliquer pourquoi ce dernier était absent des réseaux sociaux depuis quelque temps. Elle a confié aux milliers de fans de son mari que celui-ci avait en réalité contracté le coronavirus, et qu’il avait été pris en charge à l’hôpital. Inès racontait même que Moundir s’était « senti partir à un moment », qu’il était sous oxygène mais qu’il ne lâchait rien.

Mais au lendemain de ces explications, la jeune maman a posté un petit message un peu plus inquiétant en story du compte Instagram de l’ancien candidat de « Koh-Lanta ». « Aujourd’hui, pour mon mari, on ne parle plus d’hospitalisation simple mais de service de réanimation », a écrit Inès, encourageant Moundir à continuer de se battre contre le Covid-19. L’entrée en réanimation de l’ex-aventurier signifie donc qu’il fait partie des personnes le plus touchées par le virus, et que son état nécessite une surveillance particulière.

Une nouvelle qui n’a pas eu le don de rassurer les fans. Sur Twitter, nombre d’entre eux se sont dits « choqués » et « attristés » de voir l’état dans lequel se trouvait Moundir.