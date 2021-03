Une candidate d’«American Idol» victime d’un malaise sur scène: la production garde la scène au montage (vidéo)

Mais au moment où le chanteur Lionel Richie, membre du jury, commençait à s’adresser à elle, Funke Lagokes s’est effondrée sur la scène. Victime d’un malaise, la jeune artiste est tombée la tête la première sur le sol. La chanteuse, emmenée à l’hôpital, souffrait en réalité d’une déshydratation, et trois points de suture ont dû lui être posés sur la tête à cause de sa chute, rapporte 7sur7.

Un incident a créé la panique sur le tournage de l’émission « American Idol », la version américaine de « Nouvelle Star ». Funke Lagoke, une candidate du concours, venait d’interpréter une chanson en duo avec une autre concurrente et les deux femmes se trouvaient sur scène, face au jury, pour écouter les remarques de ces derniers par rapport à leur prestation vocale.

Ce malaise a semé un instant la panique sur le tournage de l’émission, mais la production a décidé de garder la scène au montage. Les téléspectateurs ont donc assisté à la chute de Funke Lagoke, et nombre d’entre eux ont montré leur mécontentement. Certains reprochent à la production d’avoir voulu faire « du sensationnalisme, encore », et d’autres jugent la scène dénigrante pour la candidate. « Vous n’auriez pas dû diffuser cette scène. C’était effrayant. J’espère que cette pauvre fille va mieux », peut-on notamment lire sur Twitter.

Funke Lagoke elle-même a réagi à la petite polémique. « Ce n’était pas comme ça que je voulais être présentée », a-t-elle confié, ne comprenant pas le choix de la production, « Je voulais tellement être mise en valeur pour ma voix. Et ils ont montré quelque chose d’autre, mais je suis bien plus que ma chute ». Suite à son malaise, les producteurs de « American Idol » ont décidé qu’elle et sa rivale lors de sa prestation seraient qualifiées toutes les deux pour le tour suivant. Pas sûr que ça suffise pour faire oublier les images diffusées chez des milliers de téléspectateurs.