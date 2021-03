Will Smith, poing par poing dans «Ali»

Un biopic ciblé sur la partie essentielle de la vie du « plus grand boxeur de l’histoire ». - Isopix

Miami, février 1964. Jeune champion olympique de boxe chez les amateurs, Cassius Clay défie son compatriote Sonny Liston, le champion du monde en titre chez les professionnels. Contre tous les pronostics, il s’impose par abandon de son adversaire. Soutenu par le prédicateur et activiste musulman Malcolm X, il se convertit et devient Mohamed Ali. Son style sautillant, sa faculté d’encaisser et son sens de la provocation transforment le milieu de la boxe, mais le gaillard se distingue aussi par ses prises de position à caractère politique. Refusant de servir sous les drapeaux en pleine...