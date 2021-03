Candice en larmes face à Teheiura dans «Koh-Lanta»: «Ça m’a beaucoup touché»

Après avoir participé quatre fois à « Koh-Lanta » et empoché 15 victoires, Teheiura a une nouvelle fois mis les pieds dans le jeu d’aventure ce vendredi. Pas très étonnant cependant, étant donné que pour la première fois depuis la création de l’émission, le tournage a eu lieu en Polynésie française, où est né et a grandi Teheiura. Il a donc été invité par la production, et a offert à l’équipe lauréate de l’épreuve de confort, les Rouges, une récompense unique en son genre. Les Oro ont en effet profité d’un repas polynésien, concocté par la famille de l’ex-aventurier, qui leur a aussi prodigué des conseils de survie dans la nature polynésienne.

Les candidats, lorsqu’ils ont appris ce à quoi ils auraient droit s’ils remportaient le jeu de confort, n’en croyaient ni leurs yeux ni leurs oreilles. Candice, la jeune instructrice des Rouges, s’est même mise à pleurer quand elle a vu débarquer Teheiura, qu’elle considère comme « une inspiration ». Des larmes qui ont ému l’ex-candidat. « J’ai été très touché. Je n’aime pas parler de moi comme ça… mais je vois ce qui se passe autour de moi. Je vois le bonheur dans les yeux des enfants quand ils me voient. Et là, voir ces aventuriers avoir ce même regard d’enfant pour moi, ça m’a beaucoup touché », a confié le Polynésien à Télé-Loisirs, « Les larmes de Candice alors qu’elle est experte en survie… J’étais très content et touché des mots qu’ils ont eus à mon égard ».

Teheiura a pris son rôle de « vieux sage » auprès des Oro très à cœur, car pour lui c’était un privilège : « Quand la production m’a invité à venir pour faire partie de la récompense des aventuriers, je n’y croyais pas ! Jamais dans l’histoire de Koh-Lanta un guest ou un ancien candidat n’avait intégré l’aventure comme ça. Être le premier à le faire, c’est un honneur. J’en avais des frissons ». Pour le héros de « Koh-Lanta », le moment partagé avec les aventuriers de cette année était un vrai bonheur, même s’il se serait bien vu reprendre le rôle de candidat une nouvelle fois. « Je préférerais être à leur place », a déclaré avec humour Teheiura. Reste à savoir s’il fera partie de l’édition All Stars en préparation pour les 20 ans du jeu d’aventure.