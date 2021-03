Scandales: le tragique destin de trois princesses

Dans une salle de bains fermée à clé, la princesse Latifa se filme en cachette grâce à un téléphone introduit en douce. Le teint pâle et l’air angoissé, elle alerte : « Je suis prise en otage dans une villa transformée en prison. Toutes les fenêtres ont été condamnées. » Des policiers montent la garde. À 35 ans, elle s’inquiète quotidiennement pour « sa sécurité et sa vie ». Plane la menace de ne plus jamais revoir le soleil et de rester séquestrée jusqu’à sa mort...