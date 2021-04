Claudio Capéo: «Je n’ai pas le goût de l’esbroufe»

Claudio Capéo présente son troisième album, hommage à la dolce vita et aux chansons made in Italy.

Pour ce rendez-vous avec son public, le transfuge de « The Voice » France met le cap sur l’Italie, le pays dont sa famille est originaire. C’est ce qui nous vaut un album de reprises ponctué de quelques inédits. Plus qu’un recueil de tubes, on découvre comme un goût d’Italie, avec cette éternelle aisance à passer du sourire aux larmes comme cette irrésistible envie de se laisser bercer par de grandes chansons qui, jamais, ne ménagent leurs effets. Elles nous rappellent nos vacances de l’autre côté des Alpes et ces cartes postales qu’on envoyait alors, barrées d’un « Penso a...