Pour ce polar très belge, vous puisez dans vos souvenirs personnels de vieux Bruxellois : par goût des expressions savoureuses ?

Dans mon enfance, le brusseleer n’était pas une langue artificielle qu’on n’entend plus aujourd’hui qu’au délicieux Théâtre de Toone. Il se parlait dans ma rue à Schaerbeek, dans un mélange de français et de bruxellois déformé. On recevait une rammeling quand on osait se servir de ce qui était notre sabir naturel. J’aime ce parler,...