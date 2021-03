À Nantes, des jeunes sauvent un couple et leur bébé d’un incendie (vidéo)

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble du nord-est de Nantes. Sur la vidéo qui a fait le tour des réseaux, les jeunes du quartier se sont vite organisés pour aider le couple et leur bébé de six mois à sortir par la fenêtre. Ils ont pu échapper aux flammes que l’on aperçoit brièvement. La fumée noire sort par les fenêtres du troisième étage.

Les jeunes ont grimpé et assuré la descente des personnes coincées dans l’appartement en attendant l’arrivée des pompiers. Certains jeunes ont essayé de rentrer dans l’immeuble mais la fumée les en a empêchés. La priorité a été donnée pour sauver le bébé. Des matelas ont été installés en contre bas en cas de chute. Ils ont servi pour réceptionner l’enfant. Le bébé a été transféré en urgence absolue et les parents en urgence relative.

L’incendie s’est déroulé le dimanche 28 mars et depuis, la vidéo ne cesse de tourner et montre l’acte héroïque des habitants. L’un des jeunes interrogé par Ouest France explique : « J’ai juste l’impression d’avoir rendu service. C’est tout. La Bottière, c’est le quartier. C’est une famille. On est solidaire, c’est normal ». La mairie de Nantes recherche activement des solutions pour reloger les victimes et les familles voisines.