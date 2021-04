RTL: deux jeunes affrontent les policiers en plein direct au JT (vidéo)

Dans le cadre de l’évacuation du bois de la Cambre initiée jeudi peu après 17h00, 4 personnes ont été arrêtées administrativement et 3 policiers ont été blessés par des jets de projectiles, selon le bilan intermédiaire communiqué vers 19h15 par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. De nombreuses bouteilles en verre ont été jetées vers des policiers. Ce fut le cas en plein direct du journaliste de RTL pour le journal télévisé, jeudi soir. Au moment où Arnaud Gabriel relatait les événements, deux jeunes ont tenté de toucher des policiers avec... un morceau d’arbre. Ceux-ci ont riposté avec des matraques, selon les images diffusées.

La police locale estime qu’il y avait entre 1.500 et 2.000 personnes rassemblées au bois de la Cambre dans l’après-midi, ce qui contrevenait aux mesures sanitaires.

Des agents à pied et à cheval ont été mobilisés pour disperser la foule. La police a utilisé le canon à eau et a eu recours au soutien de drones et de l’hélicoptère.