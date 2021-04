«Boum» au bois de la Cambre: les chevaux aussi ont été blessés par les projectiles des fêtards (photos)

Le Bois de la Cambre avait des allures de champ de bataille ce samedi, au lendemain de fête géante organisée dans le parc. Lancé sur les réseaux sociaux il y a plusieurs semaines, cet événement, baptisé « La Boum » a rassemblé 5.000 personnes. Non autorisé, le rassemblement a été surveillé par la police, qui est intervenue en début de soirée pour disperser tous les fêtards.

Seulement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu et les participants à la fête ne se sont pas laissés faire. Des affrontements entre fêtards et forces de l’ordre ont éclaté, forçant les policiers à utiliser deux autopompes et des gaz lacrymogènes. Plusieurs dizaines d’agents à cheval étaient également présents pour apporter du renfort à leurs collègues.