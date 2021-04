Le rappeur DMX hospitalisé dans un état critique après une crise cardiaque

Arrivé à l’hôpital vendredi soir, le rappeur new-yorkais DMX était encore ce samedi 3 avril dans un état critique. Son avocat a précisé que le chanteur a été victime d’une crise cardiaque et qu’il était toujours sous respirateur artificiel. Il se dit « très inquiet » quant à l’évolution de son état de santé.

Une vie chaotique

Suite à l’annonce de cette hospitalisation, les médias américains ont vite fait le lien avec les problèmes antérieurs de DMX. Connu pour son addictio à la drogue, il a subi une cure de désintoxication en 2019. Le site TMZ a ajouté que sa crise cardiaque de vendredi pourrait être liée à une overdose. L’avocat de la star dit ne pas pouvoir confirmer cette information.

Les soucis de DMX (Earl Simmons de son vrai nom) avec la justice et la drogue ont été la source d’inspiration de nombreuses de ses chansons. De 1998 à 2003, ses cinq albums se sont tous classés premiers dans les charts américains, sans compter « Year of the Dog… Again », deuxième au classement Billboard en 2006. Ses productions postérieures ont eu un bien moins grand succès. Il a en parallèle été arrêté de nombreuses fois par la police américaine dans les années 2000 et 2010, que ce soit pour possession de drogue, violence envers des animaux ou encore conduite sans permis de conduire. En 2017, il a été condamné à un an de prison et à 2,3 millions de dollars d’amende pour fraude fiscale. Il est sorti de prison en 2019.