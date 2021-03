Loana à nouveau hospitalisée après une surdose de médicaments

Le Star Mag rapporte que Loana a été retrouvée dans un Airbnb parisien qu’elle louait pour quelques jours. C’est le propriétaire du logement qui a appelé les pompiers, et ces derniers ont emmené la gagnante de Loft Story 1 à l’hôpital.

Cette fois, il n’est pas question de drogue, explique PurePeople, mais Loana aurait ingéré une trop grande quantité de médicaments pour aider à dormir, et aurait donc fait une overdose. « Loana est prise en charge et va bien », a écrit son ami Eryl Prayer sur Facebook, précisant que l’ex-star de téléréalité n’est ni dans le coma, ni entre la vie et la mort.