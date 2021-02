Loana hospitalisée «dans un état très grave» après une overdose

L’information est parue via le magazine StarMag : Loana a été victime d’une overdose et a été emmenée directement à l’hôpital d’Hyères, dans le Var. Guillaume Genton, qui produisait un documentaire sur elle à ce moment-là, a donné hier soir plus d’informations sur le plateau de Cyril Hanouna sur ce qui s’est passé. Il est question d’une « dose massive » de GHB.

Une violente rechute

Comme le détaille Guillaume Genton, dimanche soir, « Loana a été raccompagnée à son hôtel par son chauffeur » et est restée seule la nuit durant dans sa chambre. Le lendemain matin, le rédacteur en chef du documentaire, Guillaume Garnier, a retrouvé Loana « avec la chambre sens dessus-dessous, les poubelles qui ont été fouillées ».