Vive émotion après les confessions de Loana sur la drogue (vidéo)

Ce mardi soir, l’émission « Touche pas à mon poste » (TPMP) accueillait sur son plateau Loana pour parler d’un sujet sensible : son addiction à la drogue. Une épreuve aujourd’hui terminée mais qui a laissé chez elle des séquelles sur lesquelles elle a voulu se confier. Un récit qui a glacé le sang de nombreux téléspectateurs qui ont tenu à la soutenir sur les réseaux sociaux. « Je voulais oublier ma vie » Loana raconte d’abord que si elle est tombée dans le piège de la drogue, ce n’est pas à cause de Loft Story, comme ce qu’ont pu dire les rumeurs. Cela n’est arrivé qu’une décennie plus tard. « C’était les mauvaises rencontres, j’avais 30 ans et je suis tombée dedans […] Je voulais oublier les gens autour de moi et qui me faisaient du mal […] Je voulais oublier ma vie », raconte celle qui a gagné la première émission de télé-réalité de l’histoire de la télévision française.

« Je faisais 49 kilos, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. J’ai voulu arrêter et je crois que ça a été le moment le plus pénible de ma vie ». Elle a également abordé le fait qu’elle ait voulu se suicider et ce avec plusieurs essais : « On regarde le soleil pour la dernière fois, on fait un câlin à son chien pour la dernière fois, et on prend des médicaments pour en finir avec la vie. Je n’ai pas essayé qu’une fois, j’ai essayé sept fois, j’ai fait deux arrêts cardiaques et trois comas ».

Aujourd’hui, Loana dit « avoir moins peur de l’avenir », même si elle « avait encore peur il y a quelques mois ». « Le plus dur est passé je crois. J’ai envie d’avancer. Ça se sent et je le sens à l’intérieur de moi. J’ai envie d’être heureuse, je crois que je le mérite », confie-t-elle.