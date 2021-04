Le fils de Bernard Tapie revient sur le cambriolage et l’agression dont ont été victimes son papa et sa belle-mère (vidéo)

Dans la nuit de samedi à dimanche ce week-end, Bernard Tapie et sa femme Dominique Mialet-Damianos ont été réveillés et maltraités par des cambrioleurs encagoulés. Après s’être introduits dans le domicile du couple à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne par une fenêtre, les quatre hommes ont attaché et frappé leurs victimes avec des câbles électriques.

À 78 ans et souffrant d’un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, Bernard Tapie a notamment reçu un coup de matraque sur la tête, mais il a refusé de se faire hospitaliser. Il est toutefois sous surveillance car le coup a été porté à proximité de la localisation d’une des tumeurs. C’est sa femme qui, après être parvenue à se débarrasser de ses liens, s’est réfugiée chez une voisine pour donner l’alerte. Les agresseurs se sont enfuis avec des bijoux et des montres.

Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie, s’est exprimé sur BFM TV et est revenu sur l’agression et le « cauchemar » vécu par le couple : « Ils ont été réveillés avec des lampes dans les yeux, attachés, roués de coups, ma belle-mère essayant de protéger mon père. Il leur a dit ‘arrêtez’. Il est malade, il a un cancer. Ils l’ont (Monique) traînée par les cheveux dans toute la maison en lui demandant où se trouvait le coffre-fort, qu’il n’y a malheureusement pas. Plus les réponses étaient ‘il n’y en a pas’, plus elle prenait des coups ». « Ils sont extrêmement marqués physiquement car ils ont pris beaucoup de coups », a également indiqué Stéphane Tapie, choqué par les événements, rapporte BFM TV. Une enquête a été ouverte pour vol aggravé avec violence et séquestration.