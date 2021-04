Bernard Tapie et son épouse violentés lors d’un cambriolage

Durant la nuit de samedi à dimanche, des cambrioleurs se sont introduits vers minuit et demi dans le domicile de Bernard Tapie, à Combs-la-Ville, au sud-est de Paris. L’homme d’affaires et son épouse, présents sur les lieux, ont ensuite été violentés, fait savoir une source proche de l’enquête à l’AFP.

Selon la Provence, le couple dormait lorsque les intrus sont entrés dans la maison. Ces derniers les ont ensuite frappé et ligoté avant de prendre le butin et de repartir. D’après les informations de l’AFP, Mme Tapie a fini par réussir à se défaire de ses liens et s’est rendue chez une voisine pour donner l’alerte. Légèrement blessée, elle a ensuite été conduite à l’hôpital, contrairement à son mari qui a refusé de s’y rendre.

Pour l’instant, il est impossible de connaître le montant du butin volé. Une enquête a été ouverte pour vol aggravé avec violences et séquestration.