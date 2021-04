À la télé ce soir: «Marie-Francine» ou «Taxi» (vidéos)

À 50 ans, larguée par son mari parti pour une plus jeune, Marie-Francine retourne vivre chez ses parents. Au travail, on la juge trop âgée et elle est menacée de reclassement. Alors que la cohabitation avec ses parents devient insupportable, elle rencontre le charmant Miguel, un charmant cuisinier qui est dans la même situation qu’elle…

Daniel attendait ça depuis dix ans : après avoir été le livreur en scooter le plus rapide de Marseille, le voilà aujourd’hui chauffeur de taxi. Mais sa véritable passion est ailleurs : Daniel rêve de courses automobiles et il a ainsi transformé sa voiture en bolide de course, qu’il conduit comme un fou dans les rues de la ville. C’est dans ce véhicule qu’il prend sa première cliente, Camille, dont le fils Emilien est inspecteur de police. Poursuivi par la malchance depuis toujours, Emilien vient de rater pour la huitième fois son permis de conduire et il subit les sarcasmes de Petra, sa jolie collègue. Mais une occasion de briller s’offre bientôt à lui !

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Madre (1re TV) », à 20H30 sur BE 1 – trois étoiles

de Rodrigo Sorogoyen (2019)

Le drame d’une mystérieuse disparition sur une plage des Landes est évoqué de façon à la fois subtile et élégante par le réalisateur madrilène d’« El Reino » qui, l’année précédente, lui avait valu le Goya. On lorgne même vers « n été 42 », l’immense classique de Robert Mulligan, ce qui est évidemment tout sauf un reproche !

« Next », à 20H10 sur PLUG RTL – deux étoiles

de Lee Tamahori (2007)

Il y a du « Total Recall » et du « Time after Time » dans ce thriller très « road movie » dont les rebondissements sont multiples. On y perd un peu son latin, quoique le « final » explique ou… efface tout d’un simple tour de passe-passe. Entre-temps, on n’a guère le temps de s’ennuyer, d’autant que Nicolas Cage n’hésite pas à jouer partiellement la carte de la dérision avec un certain bonheur.

« Taxi », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Gérard Pirès (1997)

La Peugeot 406 « customisée » de Samy Naceri était la vraie « star » de cette dynamique comédie policière née de l’imagination de Luc Besson. Un immense succès public en Hexagone (plus de six millions d’entrées) et aussi deux Césars techniques (montage et son) et même plusieurs suites inégales où apparaîtra avec la même élégance Emma Sjöberg, top-modèle suédoise dont la carrière ne survivra pas au numéro 4 de 2007. Elle ne figurera hélas ! pas au générique du « Taxi 5 » de 2018.

« La famille Addams », à 21H50 PLUG RTL

de Barry Sonnenfeld (1991)

Gros succès populaire à sa sortie, cette nouvelle adaptation de la célèbre bédé marquait les débuts d’un metteur en scène habitué, depuis, aux grosses machines qui tournent généralement plutôt bien. D’Angelica Huston à Christina Ricci en passant par l’inénarrable Christopher Lloyd (« Retour vers le futur »), le casting est en parfaite osmose, et fait tout le charme de l’ouvrage.