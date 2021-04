Klimt, d’or et de beauté

Résumons la proposition : il ne s’agit pas ici d’une exposition avec des œuvres venues du monde entier (car elles sont éparpillées un peu partout). Pas de tableaux à admirer, seulement des reproductions. « Klimt, the immersive experience » privilégie une autre approche : donner à comprendre et ressentir le parcours exceptionnel de Gustav Klimt (1862-1918). Le maître viennois y bénéficie de toute une technologie : projections à 360º, palais géant de 1.000 m2 en réalité virtuelle, musique d’époque. Rien de commun avec une visite au musée, on aborde Klimt autrement,...