Classement Forbes: voici le nouveau top 10 des milliardaires

Tout en haut de celui-ci trône pour la quatrième fois consécutive Jeff Bezos, pour qui l’année passée a été favorable puisqu’elle lui a permis d’augmenter considérablement sa fortune personnelle. Le patron d’Amazon est ainsi passé de 113 milliards de dollars à… 177 milliards de dollars. Une augmentation de 35 % qui a de quoi donner le vertige. Le titre de la remontée la plus impressionnante revient sans aucun doute à l’homme qui se trouve en deuxième position, Elon Musk. En 34ème position l’année passée avec une fortune estimée à 24,6 milliards de dollars, le patron de Tesla se retrouve désormais non loin de la tête du classement, avec 151 milliards de dollars au compteur. Le cours de ses actions ayant flambé en 2020, le fantasque Elon Musk a vu sa fortune être multipliée par six environ en un an. Rien que ça.

Si la pandémie de coronavirus a impacté de nombreux citoyens à travers le monde, certains s’en sortent très bien. Comme chaque année, le magazine Forbes a établi la liste des milliardaires aux quatre coins de la planète, en se basant sur une estimation de leur fortune. Et l’année 2020 semble avoir été un bon cru pour les riches puisque la liste comprend le nombre record de 2 755 milliardaires dans le monde, soit 660 de plus que l’année d’avant, mélange de nouveaux venus et d’anciens ayant temporairement disparu du classement.

100 milliards

La troisième marche du podium est une nouvelle fois occupée par le Bernard Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH. En passant de 76 milliards de dollars à 150 milliards de dollars sur un an, sa fortune a quant à elle été doublée, grâce à une forte hausse de l’action LVMH, rapporte Forbes. En quatrième position et avec 124 milliards de dollars à son actif, Bill Gates clôt le groupe très fermé des fortunes dépassant les 100 milliards de dollars. Le top 5 est complété par Mark Zuckerberg et ses 97 milliards de dollars. Le fondateur de Facebook est ensuite suivi de près par Warren Buffett, homme d’affaires et investisseur, classé en sixième position. Avec une somme de 96 milliards de dollars, sa fortune a augmenté de 33 % en une seule année.

Les septième et huitième positions sont occupées par Larry Page (93 milliards), le cofondateur de Google, et Larry Ellison (91, 5 milliards), cofondateur de la firme Oracle Corporation. Le deuxième fondateur de Google, Sergey Brin, se classe en neuvième position avec une fortune estimée à 89 milliards, devant Mukesh Ambani, patron de Reliance Industrie, qui clôture le top 10 du classement avec 84,50 milliards de dollars.

Femmes

Si aucune femme ne se trouve dans ce top 10, deux d’entre elles se classent toutefois dans le top 20 : Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de l’Oréal, en 12ème position (73,6 milliards de dollars) et Alice Walton, héritière de l’entreprise de grande distribution Walmart créée par son père en 17ème position (61,8 milliards).

Autre chiffre impressionnant : au total, les 20 personnes les plus riches de la planète totalisent une fortune de 747, 5 milliards de dollars. Ce qui représente une hausse de 62 %, ajoute Forbes. Les États-Unis comptent toujours le plus grand nombre de milliardaires, suivis par la Chin et l’Inde. Dans toute la liste, trois personnes qui résident en Belgique : Gioanni Ferrero, administrateur délégué de Nutella à la 40ème place avec 35,1 milliards de dollars, Luc Tack à la 2035ème position avec dollars, 1,5 milliard et Peter Kamprad, créateur d’Ikea à la 2378 place avec 1,2 milliard de dollars de fortune.

