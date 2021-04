1. Au départ de Wavre, rando vélo dans les Ardennes brabançonnes

On peut les découvrir sur des itinéraires balisés. Wavre constitue un bon point de départ, reliée aux communes de Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Ottignies/LLN et Rixensart. Un circuit de 45 km en une journée, avec pique-nique dans la nature, s’offre à tous les amateurs de cyclotourisme. C’est gratuit. Il y a de la chlorophylle. On rentre un peu fourbu (pour les moins entraînés) mais heureux. Wavre en est « la capitale » dans la...