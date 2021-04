«Hoshi est effrayante»: polémique après les propos aberrants d’un chroniqueur français

Spécialiste de la chanson française, Fabien Lecoeuvre était invité de la web radio Arts-Mada mercredi. Et son passage, diffusé sur les réseaux sociaux, a provoqué un fameux tollé auprès des internautes. Et pour cause ! Le chroniqueur français n’a pas hésité à critiquer ouvertement le physique de la chanteuse Hoshi, lorsqu’on lui a demandé de comparer les artistes des années 80 et 90 à ceux d’aujourd’hui. « Quand est-ce qu’on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? », a lancé Fabien Lecoeuvre, avant d’expliciter sa pensée d’une manière bien discutable : « Bon, quand vous regardez Hoshi par exemple qui a un talent incroyable, indiscutable… Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante ». Sur le plateau, personne n’a coupé le spécialiste français, de sorte qu’il a poursuivi ses explications : « Quand je dis ça, je n’ai rien contre cette fille qui est géniale et qui a du talent. Je l’ai reçue pour son succès La Marinière. Elle est géniale mais qu’elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Sylvie Vartan, des Sheila à 20 ans, des Françoise Hardy… Il y a plein d’interprètes magnifiques, je suis sûr qu’il y en a… ».

Des propos qui ne sont pas du tout passés auprès des internautes, et évidemment auprès de la principale intéressée, qui a réagi sur son compte Twitter. « On lui offre un poster ou un miroir ? J’hésite », a ironisé Hoshi en légende de l’extrait du passage radio de Fabien Lecoeuvre, ajoutant plus sérieusement « Tellement grave de tenir ce genre de propos ».

Des excuses ratées Se rendant compte de ce qu’il avait dit, le chroniqueur a tenté de se s’excuser, mais cela n’a pas convaincu l’interprète de « Ta marinière ». « Bonsoir Hoshi, Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser », a écrit Fabien Lecoeuvre, « Je relatais simplement une différence d’époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention aux physiques des artistes qu’aujourd’hui ». Plus tard, d’après Télé Loisirs, il a même ajouté dans un autre tweet, depuis lors supprimé, que « Ça ne change en rien ce que je pense de toi, tu restes une artiste talentueuse. Je continuerai de venir te voir en concert dès que la crise sanitaire nous le permettra ».