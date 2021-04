«18 kilos perdus»: Moundir détaille les séquelles qu’il garde du Covid-19

« Non, cela n’arrive pas qu’aux personnes âgées », assène-t-il. Aujourd’hui sauvé du Covid-19, Moundir Zoughari, célèbre candidat de télé-réalité, sait de quoi il parle. Il a beau n’avoir que 47 ans et être assez actif, il a contracté d’une forme très grave de cette maladie qui a sérieusement mis sa vie en péril. Ce mercredi, il a donné plus de détails sur les conséquences de cette épreuve qui se font encore bien sentir aujourd’hui.

Une longue convalescence en perspective

C’est le 15 mars que Moundir a contracté le Covid-19. Trois jours plus tard, les premiers symptômes apparaissaient : courbatures, fatigue excessive, toux et difficultés respiratoires. Il passe ensuite plusieurs fois aux urgences puis au service des maladies infectieuses le 22 mars.

Au bout du compte, il s’en sort, mais très affaibli. « 15 jours d’hospitalisation, 4 jours de réanimation, 18 kilos de perdu, 60% de masse musculaire partie, poumons infectés à 75%, réapprendre à marcher, réapprendre à respirer, réapprendre à se laver, réapprendre à trouver le sommeil... », liste Moundir. Il est aujourd’hui encore à Paris dans le cadre de sa convalescence sous assistance respiratoire. Son taux d’oxygène est également surveillé de près. Il lui faudra donc attendre encore un moment avant de pouvoir retrouver sa femme et ses trois enfants, installés dans le sud de la France.