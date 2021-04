Les acteurs de Glee rendent collectivement hommage à Naya Rivera (vidéo)

Outre cette tribune spéciale à Naya Rivera, les GLAAD Media Awards ont récompensé Sam Smith pour son troisième album, « Love Goes ». Netflix a remporté la mise dans les catégories film (sortie limitée) et documentaire, respectivement avec « The Boys in the Band » et « Disclosure ». Le titre de meilleur film (sortie large) a été donné à « Happiest Season » et le diffuseur HBO a remporté de nombreuses autres récompenses, que ce soit avec « I May Destroy You », « We’re Here », « Veneno » ou encore « The Not-Too-Late Show with Elmo ».