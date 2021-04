Hoshi et de nombreuses célébrités ripostent contre Fabien Lecoeuvre

Depuis hier, la riposte s’organise dans le camp de Hoshi. Auparavant, le chroniqueur Fabien Lecoeuvre avait déclaré à propos de cette dernière : « Quand est-ce qu’on va nous sortir des beaux mecs, ou des filles sublimes ? Quand vous regardez Hoshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable… mais enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre ? Elle devrait donner ses chansons à des filles sublimes ». Des propos qui ont révolté de très nombreux artistes qui ont tenu à défendre la chanteuse. Une vague d’indignation Parmi ces réactions, on trouve celle de Pascal Obispo, révolté par ce qu’il a entendu. « Pardon mais je ne peux pas laisser passer. Au début tu (ndlr : Fabien Lecoeuvre) réécrivais à la tv et dans tes livres, et de manière plus qu’approximative les histoires des artistes et de leurs chansons ! Et ça nous fatiguait tous ! Aujourd’hui tu veux assassiner la beauté ! ? T’es sérieux là ? ! Respect et soutien à Hoshi, une magnifique artiste », réplique-t-il.

En plus du « soutien » de Keen’V, Hoshi peut également compter sur celui du journaliste Hugo clément. « Ca en dit long sur ce qu'il doit se passer en coulisse encore aujourd'hui dans l'industrie musicale », commente-t-il. De son côté, Slimane se montre totalement écœuré par ce qu’il a entendu. « Il va falloir arrêter de tout sexualiser tout le temps. (…) Vous crachez sur une artiste, une femme et sur des milliers de jeunes en devenir qui comme moi, comme nous se disent que ce qui compte le plus est de chanter, de construire son univers et d’être sincère ».

Louane s’est pour sa part dite « effondrée devant tant d’hypocrisie ». « Ces propos sont à vomir. Je suis avec toi de tout mon cœur. Tu es parfaite. Tu es douée. Tu es talentueuse. Tu es une reine ». Ses encouragements à Hoshi ont été suivis par ceux d’Angèle qui a partagé une photo de l’artiste française en écrivant « que du love », là où Camélia Jordana a déclaré « amour sur toi ». « Je t’aime et tu es sublime », déclare Clara Luciani après avoir critiqué à son tour Fabien Lecoeuvre. Cœur de Pirate commente quant à elle en disant « folle raide que personne aie rien dit en onde ».