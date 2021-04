Test – Balan Wonderworld: du charme et de la… maladresse

Balan Wonderworld est un jeu de plate-forme en 3D développé par un nouveau studio chapeauté par d’anciennes têtes de la Sonic Team. Les attentes étaient donc nombreuses autour du projet et la pression au rendez-vous. Le titre narre l’histoire d’un jeune garçon qui, suite à sa rencontre avec un clown nommé Balan, va se retrouver dans le Wonderworld, un monde fantastique où les environnements sont inspirés de la vie de personnages du monde réel. Notre personnage va alors parcourir des niveaux créatifs et colorés qui représentent la vie et les centres d’intérêt de personnages du vrai monde....