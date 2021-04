Pas une goutte de sang français... Trois étoiles

Le titre est écrit sur la couverture et la suite sur la bande de lancement : « Mais la France coule dans mes veines » (citation de Romain Gary). Manuel Valls raconte joliment son parcours atypique, personnel et politique. Jeune loup du PS français avant de devenir Premier ministre de François Hollande entre 2014 et 2016, il a ensuite préféré tenter sa chance aux municipales de Barcelone où il a échoué. Revenu en France, il échange notamment...