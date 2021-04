Koh Lanta : le casting complet du All Star 2021 est connu !

Ça y est ! Les candidats sont enfin arrivés en Polynésie française quelques jours avant le début du tournage, il est maintenant plus que temps de découvrir la composition complète du casting.

Et pour cela, nous pouvons remercier TV Mag. Parmi les femmes en lice, nous retrouve Clémence Castel, 4 participations à son actif dont deux victoires en 2005 et 2018. Seront aussi présentes Coumba Baradji (3 participations dont deux épreuves d’orientation en 2010 et 2012), Jade Handi (2 participations, gagnante de la saison 7), Christelle Gauzet (2 participations dont une victoire en 2008), Karima Najjarine (1 participation), Candice Boisson (2 participtions), Clémentine Julien (2 participations), Alexandra Pornet (1 participation et 1 victoire en 2020), Alix Noblat (1 participation) et Cindy Poumeurol (1 participation).