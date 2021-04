«Quel c**»: Christophe Leroy furieux contre Pierre-Jean Chalençon (vidéo)

Alors que le scandale des dîners clandestins fait toujours rage en France, le chef Christophe Leroy a décidé de prendre à nouveau la parole sur BFMTV. Il explique que ces repas représentent une « erreur » et comprend la polémique ainsi née. Mais ce qui l’énerve le plus dans cette histoire, c’est le comportement de Pierre-Jean Chalençon. Sa colère est telle qu’il n’hésite plus à l’insulter.

Une tension très palpable

Au cœur du contentieux, il y a l’affirmation de Pierre-Jean Chalençon selon lequel des ministres auraient été présents lors des dîners clandestins. Le gouvernement a formellement démenti et peu après, le collectionneur de Napoléon est revenu sur ses paroles, affirmant avoir voulu faire « un poisson d’avril ».

Pour Christophe Leroy, déjà embêté par la situation, c’en est trop. « Là je me dis : 'quel con !' Je lui dit, je l'appelle et je lui dis 'Ferme ta gueule, tu fais quoi là ?' Mais c'est fait, c'est trop tard ! », rapporte-t-il à BFMTV. « Après, il y a l'emballement qu'on connait ! Mais de toute façon c'est fait, on assume ».