Arthrose: de nouvelles raisons d’espérer

Près d’un million de Belges en souffrent. Réalité virtuelle, prothèse 3D, injection de plasma, la science progresse et les traitements se font moins invasifs.

Au fil des années, l’arthrose est un peu comme la « pendule au salon » chantée par Jacques Brel, celle « qui dit oui qui dit non, qui dit : je t’attends. » Pourtant, et quelle que soit sa mauvaise réputation, l’arthrose est aussi une maladie méconnue qui résulte de l’âge, d’un traumatisme ou d’une erreur de position répétée à l’envi. Elle se caractérise par une détérioration progressive du cartilage ainsi que par la présence du liquide synovial, le « lubrifiant » de l’articulation. Tous ne sont pas égaux devant l’arthrose et des facteurs comme l’âge, le...