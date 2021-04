CÉLINE DION : MY HEART WILL GO ON

Un Oscar, un Golden Globe et quatre récompenses aux Grammy Awards. Sans doute le plus grand succès pour Céline qui l’installe définitivement sur la scène internationale, collaborant avec les Bee Gees, Barbra Streisand et Luciano Pavarotti pour l’album « Let’s talk about love ».

THE VERVE : BITTERSWEET SYMPHONY...