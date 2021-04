L’émission a été reconduite. C’est un soulagement de pouvoir maintenir ce lien avec le public belge ?

Les téléspectateurs ont apprécié le concept et nous sommes de retour. J’en suis ravie ! Cela me permet de garder le contact avec les Belges, de revenir « à la maison ». On est reparti pour une série de cinq ou six épisodes, et on commence fort avec le trafic d’enfants et d’organes. Ces sujets ne sont pas tendres, mais notre objectif est de couvrir des...