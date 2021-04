Le père du roman d’aventure

Fin décembre, on célébrait les 150 ans de sa mort, le 5 décembre 1870 à Dieppe. On sait quand il périt. On peut aussi fixer la date de sa naissance : en 1836, à 34 ans !, quand il accède à la gloire littéraire avec « Kean ». Alexandre Dumas est l’un des auteurs français les plus traduits en langues étrangères. Il rivalise avec les plus grands : Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola. Il figure parmi les plumes les plus prolifiques du XIXe siècle. Avec deux monuments : « Les Trois Mousquetaires » (1844) et « Le Comte de Monte-Cristo » (...