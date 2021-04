Le seul César fut pour Omar

À défaut d’une première « diff’ » à laquelle La Une nous a habitués chaque lundi, l’affiche de ce soir propose un film qu’on ne présente pourtant plus. Voici tout juste dix ans sortait dans nos salles « Intouchables » des inséparables Olivier Nakache et Éric Toledano, d’après « Le Second Souffle » de Philippe Pozzo di Borgo – Parisien d’origine corse devenu tétraplégique à la suite d’un accident de parapente – avec les non moins inséparables Omar Sy et François Cluzet. Une comédie dramatique pas comme les autres, tenant carrément du « buddy movie »...