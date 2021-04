Charles et Camilla très émus en découvrant les nombreux hommages des Britanniques au prince Philip (photos)

Fleurs, dessins, décorations, petits mots : des centaines de personnes ont tenu à déposer un petit quelque chose devant le palais de Buckingham pour rendre hommage au prince Philip, décédé le 9 avril dernier. Mais en raison de la crise sanitaire, toutes ces fleurs et autres mots sont enlevés presque directement, pour ne pas qu’ils provoquent de trop gros rassemblements devant les grilles de la demeure royale.

Cependant, ils ne sont évidemment pas jetés, et une sélection de ces hommages rendus par les Britanniques a été exposée dans les jardins privés de Marlborough House, pas très loin de Buckingham. C’est là que se sont rendus le prince Charles, fils du défunt duc d’Édimbourg, et son épouse Camilla. Le couple a découvert les centaines de bouquet de fleurs, dessins et messages de condoléances étalés sur l’herbe. Un moment très émouvant pour le couple, comme on peut le voir sur les photos.