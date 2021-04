Des photos inédites du prince Philip avec ses arrière-petits-enfants dévoilées par la famille royale (photos)

« Aujourd’hui, nous partageons, avec les autres membres de la famille royale, des photos du duc d’Edimbourg, en souvenir d’un père, grand-père et arrière-grand-père », ont écrit Kate et William sur leurs réseaux sociaux, dévoilant plusieurs clichés du prince Philip, décédé le 9 avril dernier à l’âge de 99 ans.

Les premières photos montrent le mari de la reine Elizabeth II aux côtés de plusieurs de ses petits-enfants, notamment Harry, William ainsi qu’Eugenie et Beatrice d’York. Sur un autre cliché, pris en 2015, on peut aussi voir le prince Georges et sa petite sœur Charlotte, toute petite, en compagnie de leurs parents, de la reine Elizabeth et du prince Philip.

Mais la photo qui a le plus de succès auprès des internautes est sans conteste celle de la reine et du duc entourés de sept de leurs arrière-petits-enfants, prise en 2018. Le fils de Meghan et Harry, Archie, n’y est pas présent, car il n’était pas encore né, tout comme August (fils d’Eugenie d’York, né le 9 février dernier) et Luca Tindall, le troisième enfant de Zara Phillips, né le 21 mars 2021.