«Un homme de devoir»: Harry et William rendent hommage au prince Philip

Ce lundi, les princes Harry et William ont rivalisé de louange à propos du duc d’Edimbourg, décédé vendredi dernier à 99 ans. Le premier décrit celui-ci comme « un homme de devoir, d’honneur et au fort sens de l’humour » et salue « un roc pour sa majesté la reine à la dévotion inégalée », fait savoir l’AFP. « Alors, sur cette note, grand-père, merci pour ton service, ton dévouement envers Granny et pour avoir toujours été toi-même. Meghan, Archie et moi (ainsi que votre future arrière-petite-fille) garderont toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs », conclut le duc de Sussex.

De son côté, William a préféré les réseaux sociaux pour s’exprimer. Le duc de Cambridge a ainsi publié un communiqué où il salue celui qu’il présente comme « un homme extraordinaire ». « Je me sens chanceux de n'avoir pas seulement eu son exemple pour me guider, mais sa présence durable dans ma propre vie d'adulte - à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles », dit-il. « Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d'années pour connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu'il lui a témoignée ».

« Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu'il voudrait que nous allions de l’avant », ajoute le prince. « Catherine et moi continuerons de faire ce qu'il aurait voulu et nous soutiendrons la reine dans les années à venir. Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu'il voudrait que nous continuions notre travail », conclut-il.