Harry déjà en Grande-Bretagne? Oui selon la presse britannique

Le prince Harry n’a apparemment pas traîné pour revenir en Grande-Bretagne puisqu’il y serait déjà. Cela n’a pas été confirmé officiellement mais la presse britannique abonde en chœur en ce sens. Selon les informations publiées outre-Manche, il est arrivé ce dimanche à l’aéroport principal de Londres, Heathrow, et ce en toute discrétion.

L’occasion de se réconcilier ?

Comme affirmé auparavant, son épouse Meghan n’était pas avec lui. Ses médecins lui ont formellement déconseillé de faire un si long voyage à cause de sa grossesse, qui doit se terminer cet été. C’est donc seul que le prince Harry viendra aux obsèques organisées samedi prochain au château de Windsor, berceau de la famille royale britannique. Pour limiter les risques liés au coronavirus, seule une trentaine de personnes seront présentes, dont les enfants et les petits-enfants du prince Philip ainsi que leurs conjoints.

Plusieurs personnalités ont déclaré qu’ils espéraient une réconciliation au sein de la famille royale à cette occasion. C’est le cas de l’ancien Premier ministre, John Mayor, qui voudrait que les « frictions » s’apaisent « le plus rapidement possible », dit-il à la BBC. Il estime que « douleur partagée (...) représente une opportunité idéale » pour oublier les tensions notamment suscitées par l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey. « Il y a de l’espoir dans une occasion comme celle-ci, lorsque des frères sont unis dans la douleur, qu’ils prennent un nouveau tournant », a déclaré une source au sein de la monarchie au tabloïd « The Mirror ».