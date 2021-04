Melania Trump fait une erreur dans son hommage au prince Philip

À chaque décès d’une personnalité importante, qui plus est pour un membre de la famille royale britannique, nombreux sont ceux à rendre des hommages – qui font parfois plus ou moins l’unanimité. Pour le décès du prince Philip, ce fut l’occasion de se remémorer son humour ou sa présence sans faille aux côtés de la reine Elizabeth II. Sinon, ce sont des messages plus sobres comme celui de Melania Trump, la femme de Donald Trump mais aussi ancienne Première dame des États-Unis.

Dans un message sur Twitter, elle écrit : « Le président Trump et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à Sa Majesté la Reine, à la famille royale et au peuple britannique alors que le monde pleure la perte du prince Philip ».

Un message simple et efficace à un détail près. Melania Trump présente ses condoléances en son nom en celui du « président Trump ». Donald Trump n’est cependant plus président des États-Unis. La boulette… ou pas vraiment. Le tweet semble plutôt faire écho à la défaite pas vraiment acceptée de la part de Donald Trump face au désormais président des États-Unis, Joe Biden. Les internautes ont relevé la faute. Intentionnelle ou non, il semble que cette erreur restera présente.