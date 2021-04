Le prince Philip: un homme aux multiples facettes

Philip et Elizabeth en septembre 1972 à Balmoral. Le domaine écossais est la retraite favorite du couple royal pendant les vacances d’été. Loin des caméras, ils peuvent y mener une tranquille vie de famille, faite de longues promenades dans la lande, de parties de chasse et de barbecues au bord de la Dee, la rivière qui coule au pied du château. - BelgaImage

Il s’y était engagé à l’occasion de son mariage : « Mon premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la Reine », avait affirmé Philip Mountbatten à son secrétaire particulier juste après la cérémonie. Las, 73 ans plus tard, le prince Philip, duc d’Édimbourg, prince consort, rompt ce serment pour la première et dernière fois de sa vie. Et ce, alors que la souveraine se préparait à fêter son 95e anniversaire dans quelques jours, le 21 avril, et que lui-même allait atteindre les 100 ans le 10 juin prochain. Un siècle dont les trois quarts passés en...