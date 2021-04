La youtubeuse Léna Situations lance une bourse d’étude

Léna Situations est une jeune youtubeuse et influence qui se lance désormais dans le mécénat. La jeune femme vient d’annoncer qu’elle lançait une bourse pour les étudiants voulant intégrer l’Istituto Marangoni, une prestigieuse école de mode d’art et de design. Cette bourse va reprendre son nom et c’est ainsi qu’elle l’a présenté : « Je suis très fière de vous annoncer que la bourse Lena Situations existe. Elle prend en charge la totalité des frais des trois années d’étude d’un/e étudiant/e dans la prestigieuse école de mode Istituto Marangoni ». Une bourse intéressante donc puisque les frais de scolarité sont entre 13.600 et 23.400 euros à l’année.

Si Léna Situations s’est lancée dans ce projet, c’est d’abord grâce à son expérience. La jeune femme était, elle aussi, étudiante de mode dans une école privée et a dû faire face à des frais de scolarité élevé. C’est grâce à des petits boulots sur le côté qu’elle a pu suivre sa formation jusqu’au bout.

Elle explique un peu plus ses motivations : « L’idée c’est de donner l’opportunité aux jeunes qui sont motivés mais qui ont comme mur face à eux : le budget d’une école. Je sais qu’aujourd’hui encore plus les aides pour les étudiants sont nécessaires. Je vous promets que ce sera la première bourse d’une longue lignée ».