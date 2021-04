Affaire conclue: «très inquiète», Caroline Margeridon alerte les réseaux sociaux (vidéo)

« Aujourd’hui, je suis très énervée, c’est un gros coup de gueule que je vais faire ». Caroline Margeridon annonce tout de suite la couleur. Cette semaine, elle a fait une vidéo sur Instagram pour mettre en garde. Elle s’est fait usurper son identité et cela la rend « folle de rage ».

Grosse attrape

L’acheteuse d’Affaire conclue explique la situation de la sorte : « certains d’entre vous m’ont écrit ou ont écrit à la Warner, en me disant que je vous avais répondu via Facebook ». Dans ces messages, la supposée Caroline Margeridon demande si les personnes ont des objets à vendre puis exige de connaître leur adresse et d’envoyer 400€ pour les expertises. Mais évidemment, c’est une arnaque. Comme le dit la vraie Caroline Margeridon, elle ne demande jamais d’argent pour faire ce genre d’expertises.

Pour mettre les choses au clair, elle précise que seul son compte Instagram estampillé « Vérifié » par le réseau social est véritable. Les autres sont des faux. « Ne donnez surtout pas d’argent, ne donnez surtout pas votre adresse, il y a quelques personnes qui ont donné leur adresse malheureusement à des voyous… Je vais déposer plainte contre eux », garantit-elle.