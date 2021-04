L’astronaute Thomas Pesquet va tenir un journal de bord sur France Inter

L’astronaute Thomas Pesquet, qui va commencer sa 2e mission sur la station spatiale internationale (ISS), proposera chaque samedi sur France Inter son « journal de bord », une nouvelle collaboration médiatique qui s’ajoute à un agenda déjà bien chargé.

Cette initiative permettra à Thomas Pesquet, tout au long de sa mission dans l’espace qui doit durer six mois, de raconter son séjour orbital, chaque samedi à partir du 24 avril, dans le journal de 13h, a précisé la radio publique dans un communiqué. L’agenda médiatique de Thomas Pesquet est bien rempli puisqu’il partagera aussi tout au long de sa mission son quotidien sur RFI et France 24, à travers des vidéos régulièrement publiées sur les sites et les réseaux sociaux des deux médias internationaux.

Il proposera en outre un journal de bord destiné aux enfants sur la radio franceinfo, le samedi à 10H45 et 12H50, pour répondre notamment à leurs questions. L’astronaute s’est enfin associé à une autre station publique, Fip, dont il est fan, sur laquelle il diffusera chaque semaine un message et partagera ses coups de cœur et souvenirs musicaux. La radio a également développé des playlists pour accompagner en musique son odyssée de l’espace.