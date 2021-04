«Ça sonne très fort ABBA», le groupe disco revient

On le guette comme un cadeau du ciel. Le retour d’ABBA sur les ondes se confirme avec cette annonce précisée dans « The Times » du week-end dernier par Björn Ulvaeus lui-même : cinq nouveaux morceaux 100 % de leur cru, dont deux titres sont déjà connus : « I Still Have Faith In You » et « Don’t Shut Me Down » (enregistrés en fait en 2018 mais jamais commercialisés). Musiques de Benny Andersson, paroles de Björn Ulvaeus, inspiration commune, voix retrouvées « un ton plus bas » dit-il, magie et excitation… ABBA is back, de quoi...