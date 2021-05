Des candidats floutés dans le documentaire sur la Star Academy: en voici la raison (photo)

Samedi soir, TF1 fêtait en grande pompe les 20 ans de la Star Academy avec un grand documentaire, en prime time comme au bon vieux temps. Mais alors que l’émission passe sur la chaîne, les téléspectateurs ont pu être surpris de voir la tête de certains candidats floutées. C’est par exemple le cas de Georges-Alain ou Houcine, pourtant loin d’être inconnus du public. Mais ce serait oublier qu’en matière de droit des images, TF1 se doit se respecter certaines règles.

Lorsque la production utilise des images d’archives, la loi est quelque peu différente une fois un certain nombre d’années écoulées. Dès que ce cap est dépassé, il faut l’autorisation explicite des personnes présentes pour diffuser ces vidéos sans problème. Sans cela, il faut flouter, comme le rappelle Télé-Loisirs. Or il s’avère qu’ici, certains anciens candidats n’ont plus voulu voir leurs noms éternellement attachés à l’émission, ou voulaient être rémunérés s’ils apparaissaient à l’écran. Manifestement, TF1 a dû faire face à plusieurs de ces cas et a donc été contrainte de s’adapter en conséquence.