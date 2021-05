Relaxation: le yoga nu sans complexes

Se dévêtir pour une séance de yoga, cette tendance s’affirme parmi les pratiquants. Elle colle à un mouvement indéniable : le yoga, nu ou pas, est en vogue comme une réponse aux tensions contemporaines. On salue ses vertus. On le pratique chez soi, via Zoom, à cause de la pandémie. On l’enseigne aux autres dans une chaîne qui ne cesse de grandir. Des centres s’ouvrent. On l’adopte comme une hygiène de vie. Avec la nudité, avantage supplémentaire, on revient « à sa nature originelle », confie Doria Gani, une des « prêtresses » du yoga nu interrogée par «...