Anne Sinclair se confie dix ans après «l’affaire DSK»

C’est lors d’un entretien accordé à Elle, qu’Anne Sinclair, ancienne journaliste phare de TF1 et ex-femme de Dominique Strauss-Kahn, s’est exprimée sur son ressenti face à « l’affaire DSK ». L’homme était directeur du Fond Monétaire International lorsqu’il fut arrêté à New York pour viol en mai 2011, provoquant un « séïsme » comme le décrit Anne Sinclair. L’ancienne journaliste a soutenu son mari tant qu’elle a pu jusqu’à leur séparation en 2012.

Anne Sinclair revient sur ce qu’elle a ressenti durant ces années et va sortir dans quelques jours ses mémoires « Passé composé ». Elle précise ne pas relater des faits mais bien ses impressions : « Je ne me sens pas autorisée à parler d’actes qui ne sont pas de mon fait ». Elle précise aussi dans quel état d’esprit elle se trouvait à ce moment-là : « Cela tient peut-être à lui, mais peut-être aussi à moi, j’ai reproduit le schéma de dépendance qui me liait à ma mère. (…) J’étais avec lui dans la hantise du désaccord et la crainte de lui déplaire. Alors, était-ce de l’emprise, je ne sais pas, mais en tous les cas, de la soumission et de l’acceptation ». « On ne laisse pas tomber un homme qui est à terre. (…) J e pense que j’ai compté pour lui, mais j’étais au bout. Nous n’avons jamais eu d’explication de fond » ajoute-t-elle.

Une carrière politique compromise

Anne Sinclair ne savait rien des comportements de son mari précise-t-elle : « Je veux que l’on comprenne que je ne savais rien des comportements de mon mari (…) Je sais que c’est très difficile à admettre, j’avoue que moi-même, si on me racontait cela, je ne le croirais pas, mais pourtant, c’est vrai ».

Dominique Strauss-Kahn s’est retrouvé embourbé dans plusieurs scandales sexuels. Le premier suite à une tentative de viol sur une femme de chambre d’un hôtel à New York. L’affaire a été clôturée par une transaction financière confidentielle. Plus tard, c’est l’affaire du Carlton de Lille qui éclate et DSK se retrouve accusé de proxénétisme. Il sera finalement relaxé.